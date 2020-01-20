Kosova galasında yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

YönetmenlığınıOnur Tan'ın üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filminin ekibi; Berlin, Rotterdam ve Azerbaycan galalarından sonra Kosova'ya gitti. Her galada aynı büyük ilgiyle karşılaşan film ekibi; Kosova'nın Prizren bölgesinde yer alan Abi Çarshia AVM'deki Cinemarine Sineması'nın açılışına da katıldı. 600 kişilik galada, ekip filmi sevenleriyle birlikte izledi. Vizyona girdikten sonra beşinci galası gerçekleşen 'Aman Reis Duymasın' oyuncuları, sinema salonuna girmekte güçlük çekti. Yoğun ilginin olduğu açılış ve galada büyük bir kalabalık vardı. Gösterim sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan film ve oyuncular, tek tek sahneye çıkarak gördükleri ilgiden duydukları mutluluğu dile getirdi. Film, yeraltı dünyasının güçlü isimlerinin tatile çıkmaya karar vermesiyle gelişen olayları anlatıyor.