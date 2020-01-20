‘Kuruluş Osman’ ekibinden ‘Türkler Geliyor’a destek

BUGÜN NELER OLDU

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, geçtiğimiz cuma günü seyirciyle buluşan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın oyuncuları, ekip gösteriminde filmi birlikte izledi. Gösterime Mehmet Bozdağ'ın yapımcısı olduğu atv dizisi 'Kuruluş Osman'ın oyuncuları da katıldı. Filmin proje tasarımı ve senaryosuna da imza atan Mehmet Bozdağ gösterime eşi Aslı Zeynep Peker Bozdağ ile birlikte geldi. Geceye katılanlar arasında; filmin yönetmeni Kamil Aydın ile oyuncuları Emre Yıldırım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Cemal Hünal, Eren Vurdem, Sezgin Erdemir, Funda İlhan, Atilla Güzel, Tolga Akkaya, Oğuzhan Yarımay ve Hakan Örge vardı. 'Kuruluş Osman' oyuncuları Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, Seda Yıldız, Ayşegül Günay, Didem Balçın, Özge Törer, Aslıhan Karalar ve Açelya Özcan da gösterime katılarak 'Türkler Geliyor' ekibinin heyecanını paylaştı. Gösterimin ardından Mehmet Bozdağ, tüm ekip üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.