Ödüllü çellist sanatseverler ile buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Sabah ve Daily Sabah'ın ana medya sponsoru olduğu İstanbul Resitalleri kapsamında yeni yılın ilk konseri gerçekleşti. Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de yapılan resital; Tchaikovsky ve ARD gibi iki önemli uluslararası yarışmanın ödüllü ismi çellist Alexander Chaushian'ı sanatseverlerle buluşturdu. Japonya'dan Amerika'ya kadar Suntory Hall, Wigmore Hall, Viyana Konzerthaus ve Carnegie Hall gibi dünyanın en prestijli salonlarında konserler veren Chaushian, gecede Bach, Hindemith, Crumb ve Sollima'nın eserlerini yorumladı.