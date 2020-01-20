Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 20 Ocak 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Ocak 2020 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 20 Ocak 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Güneş Kova Burcunda" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 OCAK 2020 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Plüton uyumsuzluğu azınlık haklarını ve soykırım konularını dünyanın ana konusu haline getirirken Güneş bir ay boyunca Kova burcunda yer alacak, bu durumun etkisi teknolojinin yıkıcı gücünü siyaset dünyasına yansıtabilir.

Koç: Güneş burç değiştiriyor. Derin bir nefes al! Haftanın ilk günü itibariyle çalışma ortamında uzun soluklu, güncel düzenlemelere gidebilir tam anlamıyla liderlik misyonunu üstlenebilirsin.

Boğa: Güneş burç değiştiriyor. Üzerinde hissettiğin kaygıları yavaş yavaş atlatıyorsun. Toplu para gelişleri, yaklaşık bir aydır geçirdiğin ufak çaplı mali krizi hafifletecek cinsten.

İkizler: Güneş burç değiştiriyor. Bugün kendini internet başında, yeni saç modelleri araştırırken bulursan hiç şaşırma… Görünümün ve stilinle ilgili tazelenme yoluna gitmek için büyük bir istek duyuyorsun.