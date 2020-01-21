30 yıl sonra sahnede gözyaşlarını tutamadı

BUGÜN NELER OLDU

Ünlüsanatçı Gönül Yazar, önceki gün 30 yıl aradan sonra İstanbul'da sahneye çıktı. Büyük Kulüp'te düzenlenen Aile Gazinosu'nda hayranlarıyla buluşan, 'Bir Demet Yasemen', 'Enginde Yavaş Yavaş' gibi unutulmaz şarkıları söyleyen Yazar, gözyaşlarını tutamadı.Seyircinin alkışıyla şarkısına devam eden sanatçı duygularını şöyle dile getirdi: "30 sene sonra sahnede olmak inanılmaz bir duygu benim için. Sizlerin karşısında olduğum için de çok mutluyum. Sahneyi çok özlemişim." Kendisini izlemeye gidenlerin hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği gecede unutulmaz anlar da yaşandı. Finalde, gecenin assolisti Gönül Yazar'ın performansının ardından Aile Gazinosu'nun bütün sanatçıları sahneye çıkarak hep bir ağızdan 'Ağlama Değmez Hayat' şarkısını seslendirdi. Etkinlikte Seyyal Taner, Gülden Karaböcek, Semiha Yankı, Rana Alagöz, Ersan Erdura, Hilal Özdemir, ve Funda da sahneye çıktı.