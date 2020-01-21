Hafta sonunda dağ havası aldılar

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri olan Bolu Kartalkaya, geçtiğimiz hafta sonu iş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimlerini ağırladı.Genç iş adamı Burak Hatipoğlu ve eşi Melis Hatipoğlu, kızları Defne ile birlikte sömestir tatili için Kartalkaya'yı tercih etti. Aile, önceki gün kar topu oynayarak eğlendi. Ardından Burak Hatipoğlu bol bol kayak yaptı. Genç iş adamı Haluk Kalyoncu da ailesiyle beraber Kartalkaya Kaya Palazzo Hotel'deydi. Haluk Kalyoncu, eşi Yelda Kalyoncu ve eşinin erkek kardeşi Cemal Demirören'le beraber dağda safari turuna katıldı. Dağa gidenler arasında Murat Tarhan, İrem Güreli ve Fatih Kıral'ın büyük oğlu iş adamı Onur Kıral da vardı.