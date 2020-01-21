Mustafa Sandal geçmişte Defne Samyeli ile aşk yaşadığını yazmıştı... Defne Samyeli'nin dava açmaya hazırlandığı Mustafa Sandal geri adım attı!

Şarkıcı Mustafa Sandal, "Beni Ağlatma" kitabından aşk yaşadığını iddia eden Defne Samyeli'ye ilişkin bölümleri ikinci baskıdan çıkarma kararı aldı. Defne Samyeli, Sandal'ın iddialarının doğru olmadığını ve dava açacağını duyurmuştu.