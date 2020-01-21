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geçmişte ile aşk yaşadığını yazmıştı... Defne Samyeli'nin dava açmaya hazırlandığı Mustafa Sandal geri adım attı!

Şarkıcı , geçtiğimiz günlerde "" adında bir kitap çıkarmıştı. Mustafa Sandal, "Beni Ağlatma" kitabında aşk yaşadığını iddia ettiği ile neredeyse mahkemelik oluyordu. Aşk iddialarının doğru olmadığını söyleyen Defne Samyeli, Bu yanlıştan dönülmezse Mustafa Sandal'a dava açacağını duyurmuştu. Mustafa Sandal, Defne Samyeli ile aşk yaşadıklarını yazdığı kitabı ile ilgili geri adım attı. İşte Mustafa Sandal'ın o açıklaması...

Giriş Tarihi: 21.1.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 14:37 ABONE OL
Mustafa Sandal geçmişte Defne Samyeli ile aşk yaşadığını yazmıştı... Defne Samyeli'nin dava açmaya hazırlandığı Mustafa Sandal geri adım attı!

Şarkıcı , "" kitabından aşk yaşadığını iddia eden 'ye ilişkin bölümleri ikinci baskıdan çıkarma kararı aldı. Defne Samyeli, Sandal'ın iddialarının doğru olmadığını ve dava açacağını duyurmuştu.

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Mustafa Sandal geçmişte Defne Samyeli ile aşk yaşadığını yazmıştı... Defne Samyeli'nin dava açmaya hazırlandığı Mustafa Sandal geri adım attı!
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