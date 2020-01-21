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Mustafa Sandal geçmişte Defne Samyeli ile aşk yaşadığını yazmıştı... Defne Samyeli'nin dava açmaya hazırlandığı Mustafa Sandal geri adım attı!
Mustafa Sandal geçmişte Defne Samyeli ile aşk yaşadığını yazmıştı... Defne Samyeli'nin dava açmaya hazırlandığı Mustafa Sandal geri adım attı!
Şarkıcı Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde "Beni Ağlatma" adında bir kitap çıkarmıştı. Mustafa Sandal, "Beni Ağlatma" kitabında aşk yaşadığını iddia ettiği Defne Samyeli ile neredeyse mahkemelik oluyordu. Aşk iddialarının doğru olmadığını söyleyen Defne Samyeli, Bu yanlıştan dönülmezse Mustafa Sandal'a dava açacağını duyurmuştu. Mustafa Sandal, Defne Samyeli ile aşk yaşadıklarını yazdığı kitabı ile ilgili geri adım attı. İşte Mustafa Sandal'ın o açıklaması...
Giriş Tarihi: 21.1.2020 14:16Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 14:37ABONE OL
Şarkıcı Mustafa Sandal, "Beni Ağlatma" kitabından aşk yaşadığını iddia eden Defne Samyeli'ye ilişkin bölümleri ikinci baskıdan çıkarma kararı aldı. Defne Samyeli, Sandal'ın iddialarının doğru olmadığını ve dava açacağını duyurmuştu.