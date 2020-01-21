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Öğrenciler ‘’ın setini ziyaret etti

Atv dizisi ‘’ın Riva’daki setine giden öğrenciler; obaları ve otağlarıyla dönemi birebir yansıtan dev platoya hayran kaldı

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Öğrenciler ‘Kuruluş Osman’ın setini ziyaret etti
Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, geçtiğimiz günlerde atv ekranlarında yayınlanan 'Kuruluş Osman'ın Riva'daki setini ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanlığı Sanat Danışmanı Aylin Şengün Taşçı himayesinde gerçekleşen gezi, öğrencilerin çekimlerin gerçekleştirildiği mekanları gezmesiyle başladı. Obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarıyla dönemi birebir yansıtan dev platoyu gezen öğrenciler, sete hayran kaldı.

'PLATO MÜZE OLACAK'
Dizinin yönetmeni Metin Günay, öğrencilerin soruları yanıtladı. Dizi bittikten sonra platonun Universal Stüdyoları gibi müze olacağının müjdesini veren Günay, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Geçen yıl oğlu Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit'i sette kostümüyle karşılarında gören öğrenciler büyük heyecan yaşadı. Gençler, "Karan'a bayılıyoruz. Çok yakışıklı bir bebek" dediler.
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Öğrenciler ‘Kuruluş Osman’ın setini ziyaret etti
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