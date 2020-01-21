Öğrenciler ‘Kuruluş Osman’ın setini ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, geçtiğimiz günlerde atv ekranlarında yayınlanan 'Kuruluş Osman'ın Riva'daki setini ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanlığı Sanat Danışmanı Aylin Şengün Taşçı himayesinde gerçekleşen gezi, öğrencilerin çekimlerin gerçekleştirildiği mekanları gezmesiyle başladı. Obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarıyla dönemi birebir yansıtan dev platoyu gezen öğrenciler, sete hayran kaldı.Dizinin yönetmeni Metin Günay, öğrencilerin soruları yanıtladı. Dizi bittikten sonra platonun Universal Stüdyoları gibi müze olacağının müjdesini veren Günay, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Geçen yıl oğlu Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit'i sette kostümüyle karşılarında gören öğrenciler büyük heyecan yaşadı. Gençler, "Karan'a bayılıyoruz. Çok yakışıklı bir bebek" dediler.