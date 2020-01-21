BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl ilk kez 2009 yılında uçak kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü arp sanatçısı Ceren Necipoğlu'nun anısına düzenlenen Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali; Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen ödül töreni ve kapanış konseriyle sona erdi. Festival kapsamında düzenlenen Solo Arp Yarışmaları ve Oda Müziği Yarışması'nın kazananları, ödüllerini festivalin sanat yönetmeni, uluslararası arp sanatçısı Florence Sitruk'un elinden aldı. 'Sanat ve müzik aşkı, gençlerle yol bulsun!' sloganıyla düzenlenen festivalde Ceren Necipoğlu'nun ablası A.İmre Tüylü, "En önemli hedefimiz festivalimizin devamlılığını sağlayabilmek" diye konuştu.