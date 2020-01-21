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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük 21 Ocak 2020 Sal yayında! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji denildiğinde hiç şüphesiz akıllara gelen tek isim Zeynep Turan ile 21 Ocak 2020 Salı için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' mahlası ile de bildiği Zeynep Turan, haftanın ikinci gününde de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyecek? İşte, Astroloji ile 21 Ocak 2020 Salı için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 21.1.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 10:51 ABONE OL
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 21 Ocak 2020 Sal yayında! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 21 Ocak 2020 Salı günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 21 Ocak 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Gezegenlerin birbirleriyle iletişim kurması ne anlama gelir?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 OCAK 2020 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Dünya onu sevmeyenleri yormak için daha hızlı dönmeye başlıyor. Satürn-Plüton kavuşumu birbirini bırakmazken; ABD-İsrail-İngiltere ve Pentagon gibi dev yapıların ilişkisinin yeniden dizayn edildiğini net bir şeklide birçok ülke dile getirebilir.

Koç: Sabah 06.44'ten yarın 06.59'a kadar Ay Boşlukta hareket edecek. Kendine göre belirlediğin stratejiler seni her zaman bir adım öne taşıyor. Ama bazen aceleciliğin de başına iş açmıyor değil.

Boğa: Bugün ilişkilerinde zorlanmalar yaşanabilir. Özellikle maddi konularda iletişimde olduğun kişilerle bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsin. Kolay kolay yılgınlığa uğramayacaksın ama biraz uğraş sarf etmen gerekebilir.

İkizler: Sabah 06.44'ten yarın 06.59'a kadar Ay Boşlukta hareket edecek. Arkadaşlarının ilişkilerine çok fazla müdahale etmemende yarar var. Sonradan bir bakmışsın ki her şeyin sebebi sen gösterilmişsin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 21 Ocak 2020 Sal yayında! Günlük burç yorumu ve Astroloji
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