Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 21 Ocak 2020 Sal yayında! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 21 Ocak 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 21 Ocak 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Gezegenlerin birbirleriyle iletişim kurması ne anlama gelir?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 OCAK 2020 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Dünya onu sevmeyenleri yormak için daha hızlı dönmeye başlıyor. Satürn-Plüton kavuşumu birbirini bırakmazken; ABD-İsrail-İngiltere ve Pentagon gibi dev yapıların ilişkisinin yeniden dizayn edildiğini net bir şeklide birçok ülke dile getirebilir.

Koç: Sabah 06.44'ten yarın 06.59'a kadar Ay Boşlukta hareket edecek. Kendine göre belirlediğin stratejiler seni her zaman bir adım öne taşıyor. Ama bazen aceleciliğin de başına iş açmıyor değil.

Boğa: Bugün ilişkilerinde zorlanmalar yaşanabilir. Özellikle maddi konularda iletişimde olduğun kişilerle bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsin. Kolay kolay yılgınlığa uğramayacaksın ama biraz uğraş sarf etmen gerekebilir.

İkizler: Sabah 06.44'ten yarın 06.59'a kadar Ay Boşlukta hareket edecek. Arkadaşlarının ilişkilerine çok fazla müdahale etmemende yarar var. Sonradan bir bakmışsın ki her şeyin sebebi sen gösterilmişsin.