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Kansere yenik düşen son yolculuğuna uğurlandı

Cemiyet hayatının sevilen ismi , 7 yıldır gördüğü tedavisine yenik düştü.

DHA Günaydın
Giriş Tarihi: 22.1.2020 14:50 ABONE OL
Kansere yenik düşen Ayça Akmansoy son yolculuğuna uğurlandı

Cemiyet hayatının sevilen ismi Ayça Akmansoy, 7 yıldır gördüğü kanser tedavisine yenik düştü. 58 yaşında vefat eden Akmansoy bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.


Kazım Akmansoy'un eşi Ayça Akmansoy alınan bilgilere göre 7 yıldır yumurtalık kanseri tedavisi görüyordu. Dün akşam saatlerinde evin hayatını kaybeden Akmansoy'un cenazesine çok sayıda yakını katıldı. Zincirlikuyu Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Akmansoy, Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.

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Kansere yenik düşen Ayça Akmansoy son yolculuğuna uğurlandı
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