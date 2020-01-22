BUGÜN NELER OLDU

GÜNAYDIN, Tarkan'ın Ekrem İmamoğlu için yaptığı 'güneş' benzetmesinin altında yatan gerçeği yaptığı manşetle ortaya çıkardı. Tarkan, Başrampaşa'daki 5 dönümlük arazisine otel yaptırmak için İBB'ye 6 kez başvurmuş ama izin alamamış. Bu yüzden adamın tek umudu yeni başkanmış.BU olay ortaya çıkardı ki Tarkan, muhaliflerin sandığı gibi Kaz Dağları, zeytin ağaçları için duygusal açıklamalar yapan çevre dostu biri değilmiş. Çevre sevgisi sözdeymiş. Ah Tarkan ah! Hem seni, hem çevreyi seven hayranlarının hayallerini yıktın. Meğer sen, kupon arazi peşinde koşan bir rantstarmışsın!Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisine imar izni çıkarmak için İBB Başkanı İmamoğlu'na yalakalık yaptığının ortaya çıkması, Twitter'da gündem oldu. Tarkan'a tepki tweet'leri yağdı: "Tarkan'ın İmamoğlu için yaptığı güneş benzetmesinin altından rant kurnazlığı çıktı" , "Tarkan ve CHP'li başkanın bu fotoğrafı milyon liraları götürmek için sadece başlangıçmış.", "O buluşma tamamen duygusalmış!"