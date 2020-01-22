Tuğçe Özbudak estetiğin dozunu kaçırdı! Adanalı dizisinin Pınar’ının eski halinden eser yok

ATV'nin bir döneme damga vuran dizisi Adanlı'da Pınar karakteriyle gönüllere taht kuran Tuğçe Özbudak son haliyle herkesi şaşırttı. Tuğçe Özbudak'ın sosyal medyadan yaptığı son paylaşımlar herkesi şoke etti. Güzel oyuncunun hayatın merak konusu oldu. Oyuncu ve sunucu Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde dünyaya geldi. Adanalı dizisinde "Pınar" rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Oyunculuğa "Aloya" adlı dizi ile başlamıştır.

FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU

2016'da moda yarışmasında yarıştı. Yüzüne estetik yaptıran 37 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekerken; oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim dikkatlerden kaçmıyor. Şimdi 37 yaşında olan Tuğçe Özbudak, deyimi yerindeyse vücudunun her yerine estetik yaptırdı. Estetikli hali birçok seveni tarafından beğenilmedi. Oyuncunun dudaklarındaki ve burnundaki büyük değişim dikkatlerden kaçmadı. Instagram'da 200 binin üzerinde takipçisi bulunan Tuğçe Özbudak, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor ve sosyal medyayı aktif kullanıyor.