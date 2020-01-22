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estetiğin dozunu kaçırdı! dizisinin ’ının eski halinden eser yok

ATV'nin bir dönem reyting rekorları kıran dizisinde karakterine can veren görenleri adeta şoke ediyor. Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak da yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Şimdi onu tanıyabilene aşk olsun! Yayınlandığı döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle erkekleri kendine hayran bırakan Tuğçe Özbudak, estetikte seneler içinde tanınmaz hale geldi. Güzel oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Oyuncunun dudaklarındaki ve burnundaki büyük değişim dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 22.1.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 09:53 ABONE OL
Tuğçe Özbudak estetiğin dozunu kaçırdı! Adanalı dizisinin Pınar’ının eski halinden eser yok

ATV'nin bir döneme damga vuran dizisi Adanlı'da karakteriyle gönüllere taht kuran son haliyle herkesi şaşırttı. Tuğçe Özbudak'ın sosyal medyadan yaptığı son paylaşımlar herkesi şoke etti. Güzel oyuncunun hayatın merak konusu oldu. Oyuncu ve sunucu Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde dünyaya geldi. dizisinde "Pınar" rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Oyunculuğa "Aloya" adlı dizi ile başlamıştır.

FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU

2016'da moda yarışmasında yarıştı. Yüzüne yaptıran 37 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekerken; oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim dikkatlerden kaçmıyor. Şimdi 37 yaşında olan Tuğçe Özbudak, deyimi yerindeyse vücudunun her yerine estetik yaptırdı. Estetikli hali birçok seveni tarafından beğenilmedi. Oyuncunun dudaklarındaki ve burnundaki büyük değişim dikkatlerden kaçmadı. Instagram'da 200 binin üzerinde takipçisi bulunan Tuğçe Özbudak, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor ve sosyal medyayı aktif kullanıyor.

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Tuğçe Özbudak estetiğin dozunu kaçırdı! Adanalı dizisinin Pınar’ının eski halinden eser yok
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