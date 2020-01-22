Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 22 Ocak 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Ocak 2020 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 22 Ocak 2020 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Uranüs yavaşladı, dünyanın eksenini de yavaşlattı" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Neptün iletişimi; ülkelerin sınırlarını ve silah güçlerini konuşturmaya başlayabilir. Ayrıca teknoloji pazarlamayla harmanlandıkça yeni dünya düzeninde gazetelerin ve medya kuruluşlarının da farklı yollara gireceğini işaret ediyor.

Koç: Kalabalıklara öncülük edeceğin bir gün… Ama ben bugün insanlara direktiflerde bulunmanı ya da onları yönlendirmeni tavsiye etmem.

Boğa: Bugün etrafındaki insanların başı sıkıştıklarında sana danışacaklarına hiç şüphe yok. Bugün her zamankinden daha çabuk düşünceler içindesin, hafızan kuvvetli.

İkizler: Bugün bulunduğun ortamlarda gerçek duygularını ve düşüncelerini yansıtmakta zorlanabilirsin. Özellikle sevgilisi olan İkizler burçlarının çok dikkat etmesi gereken bir gün.