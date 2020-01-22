Haberler > Günaydın Haberleri > Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 22 Ocak 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük 22 Ocak 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji konusunda akıllara gelen tek isim Zeynep Turan ile 22 Ocak 2020 Çarşamba için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' olarak da tanımış olduğu Zeynep Turan, hafta ortasında da koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyor? İşte, Astroloji ile 22 Ocak 2020 Çarşamba için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 22.1.2020 09:50 ABONE OL
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 22 Ocak 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Ocak 2020 Çarşamba günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 22 Ocak 2020 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Uranüs yavaşladı, dünyanın eksenini de yavaşlattı" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Neptün iletişimi; ülkelerin sınırlarını ve silah güçlerini konuşturmaya başlayabilir. Ayrıca teknoloji pazarlamayla harmanlandıkça yeni dünya düzeninde gazetelerin ve medya kuruluşlarının da farklı yollara gireceğini işaret ediyor.

Koç: Kalabalıklara öncülük edeceğin bir gün… Ama ben bugün insanlara direktiflerde bulunmanı ya da onları yönlendirmeni tavsiye etmem.

Boğa: Bugün etrafındaki insanların başı sıkıştıklarında sana danışacaklarına hiç şüphe yok. Bugün her zamankinden daha çabuk düşünceler içindesin, hafızan kuvvetli.

İkizler: Bugün bulunduğun ortamlarda gerçek duygularını ve düşüncelerini yansıtmakta zorlanabilirsin. Özellikle sevgilisi olan İkizler burçlarının çok dikkat etmesi gereken bir gün.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 22 Ocak 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN