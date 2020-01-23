Hadise Instagram paylaşımı ile sosyal medyanın diline düştü! Hadise'nin mayolu dansı Beyonce imzalı kıyafetinin önüne geçti...

Yine Hadise, yine bir dans videosu. Hadise instagram paylaşımları ile yine magazin gündemine oturdu. Hadise'nin mayolu kıyafeti ile ayna önünde dans ederek çektiği videoya 'Artık abarttın' yorumları yağdı. Son dönemde sürekli bu tür videolarla gündeme gelen Hadise Instagram paylaşımları ile olay yaratırken 'Bu şekilde paylaşımları sanatının önüne geçiyor' denildi. Sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Hadise'nin son paylaşımı, Antalya Belek'te verdiği konser için tercih ettiği Beyonce imzalı kıyafetin bile önüne geçti. Hadise'nin instagram sayfasında hikaye bölümünde paylaştığı mayolu videosunun yanı sıra bir de 'Ok Bye' notu ile paylaştığı bir videosu daha var ki capslere konu oldu. İşte Hadise'nin skandal paylaşımından bazı kareler...
Giriş Tarihi: 23.1.2020 12:52Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 13:00ABONE OL
Yine Hadise, yine bir dans videosu. Hadise instagram paylaşımları ile yine magazin gündemine oturdu. Hadise'nin mayolu kıyafeti ile ayna önünde dans ederek çektiği videoya 'Artık abarttın' yorumları yağdı.