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Instagram paylaşımı ile sosyal medyanın diline düştü! imzalı kıyafetinin önüne geçti...

Yine , yine bir dans videosu. paylaşımları ile yine magazin gündemine oturdu. Hadise'nin mayolu kıyafeti ile ayna önünde dans ederek çektiği videoya 'Artık abarttın' yorumları yağdı. Son dönemde sürekli bu tür videolarla gündeme gelen paylaşımları ile olay yaratırken 'Bu şekilde paylaşımları sanatının önüne geçiyor' denildi. Sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken , Belek'te verdiği konser için tercih ettiği imzalı kıyafetin bile önüne geçti. Hadise'nin instagram sayfasında hikaye bölümünde paylaştığı mayolu videosunun yanı sıra bir de 'Ok Bye' notu ile paylaştığı bir videosu daha var ki capslere konu oldu. İşte Hadise'nin skandal paylaşımından bazı kareler...

Giriş Tarihi: 23.1.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 13:00 ABONE OL
Hadise Instagram paylaşımı ile sosyal medyanın diline düştü! Hadise'nin mayolu dansı Beyonce imzalı kıyafetinin önüne geçti...

Yine , yine bir dans videosu. paylaşımları ile yine magazin gündemine oturdu. Hadise'nin mayolu kıyafeti ile ayna önünde dans ederek çektiği videoya 'Artık abarttın' yorumları yağdı.

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Hadise Instagram paylaşımı ile sosyal medyanın diline düştü! Hadise'nin mayolu dansı Beyonce imzalı kıyafetinin önüne geçti...
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