Justin Timberlake ve Jessica Biel çift terapisine gidiyor! Alisha Wainwright ile el ele tutuşurken görüntülenmişti!

Aralık ayında Justin Timberlake, New Orleans'dayken rol arkadaşı Alisha Wainwright'la el ele tutuştuğunda 'Ama bırakın açık olayım. Rol arkadaşımla aramızda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla sarhoştum ve sergilediğim davranış nedeniyle pişmanım. Bunu daha iyi bilmeliydim. Bu, benim oğluma bırakmak istediğim örnek değil."' diyerek açıklama yapmıştı. Justin'in bu açıklaması ne hayranlarına ne de sevgili eşine yeterli geldi. Yeni bir iddiaya göre; Jessica ve Justin'in ilişkilerinin hatırına tekrar aradaki güveni sağlayabilmek için çift terapisi alıyorlar.

JUSTİN TAM BİR SEVGİ KELEBEĞİNE DÖNÜŞTÜ

Justin'in bu durumu düzeltmek için tam bir sevgi kelebeğine dönüştüğünü de söyleyebiliriz. Jessica Biel'in Instagram postlarının altındaki yorumlara bakacak olursanız, her bir paylaşımın altında kalp emojisi, gözleri kalpli emoji ve benzerlerini görebilirsiniz. Jessica'nın bu yorumlara cevap vermediğini de fark edebilirsiniz ama yine de bu aralarının kötü olduğu anlamına da gelmez. Bakalım zaman bu çifte ne gösterecek? Justin Bieber ve Jessica Biel, 2012 yılında evlendi. Çiftin Silas Randall adında 4 yaşında bir oğlu bulunuyor.