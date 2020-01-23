Miray Daner, sessizliğini bozdu: Kubilay ile barışmamız söz konusu değil
Miray Daner ve Kubilay Aka sosyal medya hesaplarından birbirlerini çıkarmış ve geçmiş paylaşımlarını da temizlemişlerdi. Kubilay Aka'nın adı başka isimlerle anılmış Miray Daner ise çıkan ihanet haberlerine en son sessiz kalmıştı. Güzel oyuncu Miray Daner, Kubilay Aka ile barışma iddialarına son noktayı koydu. Suadiye'de görüntülenen Daner, "Özel hayatımla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama Kubilay ile barışmamız söz konusu değil" dedi.
Giriş Tarihi: 23.1.2020 21:28Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 21:29ABONE OL
Geçtiğimiz gün Suadiye'de görüntülenen Miray Daner, sorulara yanıt verdi. Güzel oyuncu Miray Daner, Kubilay Aka ile barışma iddiaları hakkında, "Kubilay ile barışmamız söz konusu değil" dedi.