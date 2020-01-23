Haberler > Günaydın Haberleri > Miray Daner, sessizliğini bozdu: Kubilay ile barışmamız söz konusu değil

, sessizliğini bozdu: Kubilay ile barışmamız söz konusu değil

ve sosyal medya hesaplarından birbirlerini çıkarmış ve geçmiş paylaşımlarını da temizlemişlerdi. Kubilay Aka'nın adı başka isimlerle anılmış Miray Daner ise çıkan ihanet haberlerine en son sessiz kalmıştı. Güzel oyuncu Miray Daner, Kubilay Aka ile barışma iddialarına son noktayı koydu. Suadiye'de görüntülenen Daner, "Özel hayatımla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama Kubilay ile barışmamız söz konusu değil" dedi.

Giriş Tarihi: 23.1.2020 21:28 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 21:29 ABONE OL
Miray Daner, sessizliğini bozdu: Kubilay ile barışmamız söz konusu değil

Geçtiğimiz gün Suadiye'de görüntülenen , sorulara yanıt verdi. Güzel oyuncu Miray Daner, ile barışma iddiaları hakkında, "Kubilay ile barışmamız söz konusu değil" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Miray Daner, sessizliğini bozdu: Kubilay ile barışmamız söz konusu değil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN