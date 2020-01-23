Bırak nefes alalım Tarkan

Şarkıcı Tarkan ve ablası Handan Menekşe'nin 2007 yılında satın aldıkları Bayrampaşa'daki araziye akaryakıt istasyonu ve otel yapma girişimi, vatandaşın tepkisini çekti. 13 yıldır 5.2 dönüm arazisine imar izni almaya çalışan Tarkan, İBB'ye altıncı kez başvurdu ancak yine hayal kırıklığına uğradı. Tarkan'ın bu girişimi semt sakinlerini de rahatsız etti. Halk bölgede nefes alabilecek alan kalmadığını, mevcut noktaların da binalarla kaplanmaya çalışıldığını belirterek Tarkan'a tepki gösterdi.







MEHMET AKAR



'Deprem toplanma alanı olsun'

"Mahallemizde açık alan olarak bir tek bu bölge var. Burası da kapatılırsa semtimiz boğulur. Benzinlik yapılırsa Allah göstermesin bir patlamada mahalle havaya uçar. Boş arazi kalmadı. Deprem toplanma alanı dahi yok. Millet bahçesi veya toplanma alanı olabilir.



SERDAR OZAN



'Yeşil alan yapılsın'

"Bu arazi bizim binalarımızın yanı. Nefes aldığımız bir alan. Buraya otel ve akaryakıt istasyonu yerine yeşil alan yapılsın. Binalara yakın olduğu için benzin istasyonu yapılamaz. Otel yapılırsa binaların önü kapanır. Arazi yıllarca sahipsiz bırakıldığı için madde bağımlılarının istilasına uğradı. Arazinin girişlerini taşlarla kapatıp bunu engellemeye çalıştık."







RAMAZAN HASAN



'İzin mahalleye ihanet olur'

"Burası dolma bir alan, otel yapılması güvenli olmaz. İBB'nin imar izni vermesi semt sakinlerine ihanettir. Tarkan değil, kim olursa olsun AK Parti döneminde izin verilmiyorsa mutlaka halkın yararı düşünülmüştür. Birbirlerine kıyak çekilerek insanların nefes alabildiği bir araziyi rantsal alana çevirmeye çalışmak oy verenlere ihanettir."



MURAT MERAL



'Halkın yararına düzenlenmeli'

"Mahalleler bitişik olduğundan nefes alınamayacak hale geldi. Tarkan'ın buraya benzin istasyonu ve otel yapmak istemesi bizleri mutlu etmedi. İBB yönetiminin değişmesinden sonra buranın rant alanı olarak kullanılmak istenmesi bizleri rahatsız etti. Sosyal alanlar yapılması en büyük beklentimiz. Bu arazinin halkın yararına düzenlemesi gerekir."



YAŞAR İDİLMEK



'Benzin istasyonu tehlike oluşturur'

"Arazi yıllardır atıl vaziyette. Madde bağımlılarının ve araçlarını park edenlerin istilasına uğradı. Bunlara engel olabilmek için girişlere taşlar yerleştirdik. Ortasına sağlık ocağı yapıldı. Yan tarafına da çocuklar için bir hayırsever park alanı yaptırdı. Bu alana benzin istasyonu yapılması tehlike oluşturur. Vatandaşa faydalı alan haline getirilmeli."

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