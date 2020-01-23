Rihanna Suudi sevgilisi Hassan Jameel'den ayrıldı! Ünlü yıldız Rihanna Drake ile yeniden birlikteliğe başladı!

3 yıldır birlikte olduğu Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile ayrılan Rihanna, eski sevgilisi Drake ile barıştı. Rihanna, Drake ile ayrılığının ardından Jameel ile birlikte olmuştu.

İKİLİ ASAP ROCKY'NİN KONSERİNİ İZLEDİ

Rihanna geçtiğimiz günlerde Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile ayrılmıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Riri ve Hassan Jameel'in ayrılığı herkesi şaşırtmıştı. Rihanna'nın 2017'den beri birlikte olduğu Hassan Jameel'den ayrıldığını açıkladığı günün akşamında, Drake ile bir mekanda eğlendi. New York'taki bir kulüpte bir araya gelen ikili, amatör kameralar yansıdı. İkili ASAP Rocky'nin konserini izledi.