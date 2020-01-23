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Suudi sevgilisi Hassan Jameel'den ayrıldı! Ünlü yıldız Rihanna Drake ile yeniden birlikteliğe başladı!

Suudi sevgilisi Hassan Jameel'den ayrılan ünlü yıldız , Drake ile yeniden birlikteliğe başladı. Rihanna, 2017'den beri birlikte olduğu Hassan Jameel'den ayrıldığını açıkladığı günün akşamında, Drake ile bir mekanda eğlendi. New York'taki ASAP Rocky'nin konserini izleyen ikili, amatör kameralara yansıdı. Uzun yıllardır arkadaş olan ikili, 2016 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde sahnedeki yakınlaşmalarıyla çok konuşulmuştu. Sahnede Rihanna’ya ilan-ı aşk ederek onu öpen Drake, “O benim 22 yaşından beri aşık olduğum kadın. Dünyadaki en iyi arkadaşlarımdan biri ve tüm yetişkinlik hayatım boyunca onu hep üstün gördüm.” demişti.

Giriş Tarihi: 23.1.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 12:07 ABONE OL
Rihanna Suudi sevgilisi Hassan Jameel'den ayrıldı! Ünlü yıldız Rihanna Drake ile yeniden birlikteliğe başladı!

3 yıldır birlikte olduğu Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile ayrılan , eski sevgilisi Drake ile barıştı. Rihanna, Drake ile ayrılığının ardından Jameel ile birlikte olmuştu.

İKİLİ ASAP ROCKY'NİN KONSERİNİ İZLEDİ

Rihanna geçtiğimiz günlerde Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile ayrılmıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Riri ve Hassan Jameel'in ayrılığı herkesi şaşırtmıştı. Rihanna'nın 2017'den beri birlikte olduğu Hassan Jameel'den ayrıldığını açıkladığı günün akşamında, Drake ile bir mekanda eğlendi. New York'taki bir kulüpte bir araya gelen ikili, amatör kameralar yansıdı. İkili ASAP Rocky'nin konserini izledi.

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Rihanna Suudi sevgilisi Hassan Jameel'den ayrıldı! Ünlü yıldız Rihanna Drake ile yeniden birlikteliğe başladı!
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