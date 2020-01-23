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Seslendirme oyuncularına iyi haber!

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ Günaydın
Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Seslendirme oyuncularına iyi haber!
Geçen yıl seslendirme oyuncuları, sosyal medyada telif haklarının düzenlenmesi konusunda #sesimizhakkımızdır, #OurVoicesOurRights etiketleriyle kampanyalar düzenlemişti. Oyuncular Sendikası, seslendirme oyuncularından aldığı yetkiyle ilgili stüdyoları müzakereye davet etti. Sendikası tarafından hazırlanan, seslendirme kuralları ve taban ücretlerin belirlenmesine dair protokol, seslendirme stüdyolarının tamamına yakınının imzasıyla geçtiğimiz günlerde kabul edildi. 1 Mayıs itibariyle geçerlilik kazanacak protokol; seslendirme oyuncularının çalışma koşullarına ve performans ücretlerine düzenleme getiriyor. Ayrıca sektörde oyuncuların seslerinin yeniden kullanımıyla ilgili hak devir bedellerini de içeriyor.
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Seslendirme oyuncularına iyi haber!
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