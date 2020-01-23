Simge Tertemiz, sosyal medyaya ateş püskürdü! Tertemiz, bir defile sonrası gazetecilerle bir araya gelen Tertemiz'e muhabirler, son günlerde popüler olan ünlüleri sosyal medyadan ifşa etme konusunu sordu.



Ünlü manken, "Bana da sosyal medyadan uygunsuz şekilde mesaj yazanlar var, dünyada her kadına olabileceği gibi benim de başıma geliyor. Çoğu da ünlü isimler. İsimlerini söylesem gündem olurlar. Sosyal medya iyice laçkalaşmış" açıklamasını yaptı.



Tertemiz; Özgü Öcal, Buse İskenderoğlu ve Tuğba Melis Türk gibi ünlü mankenlerle Ümit Collection'un defilesinde podyuma çıktı. 44 parçadan oluşan ve göz alıcı tasarımları ile dikkat çeken koleksiyondaki abiye kıyafetler beğeni topladı. Koreografisini Akif Örük'ün yaptığı defilede izleyenlere moda ziyafeti sunuldu.

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