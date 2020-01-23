Yaman Konağı’nda özel pozlar

BUGÜN NELER OLDU

Yayınlandığı ilk bölümden beri büyük bir ilgiyle izlenen atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', Türkiye'nin ilk dizi dergisi olan Episode'un ilk kapağını süslüyor.Konusu 1970'lerin Adanası'nda geçen dizinin oyuncuları, kapak için dönemin kostümleri ve aksesuvarlarının kullanıldığı bir fotoğraf çekiminde bir araya geldi. 'Bir Zamanlar Çukurova'nın göz kamaştıran Yaman Konağı'nda ve çiftliğin bahçesinde Ozan Balta'nın objektifine poz veren oyuncular; moda editörü Taylan Gül ve dizinin genel sanat yönetmeni Nilüfer Çamur'un seçtiği şık kıyafetlerle kamera karşısına geçti.Dizinin göz kamaştıran otomobillerinin de kullanıldığı çekimlerde yönetmen Murat Saraçoglu da 14 oyuncu ile birlikte poz verdi. Oyuncular ve yaratıcı ekibi, dergiye verdikleri röportajlarda dizinin başarısının sırlarını da paylaştı. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat ve Melike İpek Yalova gibi isimlerin rol aldığı dizinin bugün yayınlanacak 52'nci bölümü ise sürpriz gelişmelere sahne olacak.