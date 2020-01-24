‘Baba Parası’ İskenderun’u salladı

BUGÜN NELER OLDU

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı 'Baba Parası' filminin İskenderun galası, başrol oyuncularının katılımıyla gerçekleşti. Gala öncesi şehri gezme imkanı da bulan Cemcir ve Kural, giydikleri askeri montlarla İskenderun'u dolaştı. Üniversite yıllarını İskenderun'da geçiren Cemcir ile Kural, şehri gezerken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İkili, Atatürk Meydanı'nda Şehitler anıtını ziyaret etti. Sahil şeridinde bulunan açık hava Deniz Müzesi'ne de giden Cemcir ve Kural, burada da vatandaşlarla sohbet etti. İskenderun'un kendisi için önemli bir yeri olduğuna vurgu yapan Cemcir, halkın sıcakkanlılığına da dikkat çekti. Gezi sonrası galanın yapılacağı Primemall AVM Prestij Sinemaları'na giden oyuncular, burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Film, seyircirden büyük ilgi gördü.