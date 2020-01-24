Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel miras paylaşımı için neden mahkemeye başvurduğunu açıkladı... Zeynep Korel: “Babamın cenazesi daha kalkmadan..."

Hatırlarsanız, Zeynep Korel'in benimle yaptığı söyleşideki 'Annem beni yaşarken öldürdü' sözleri uzun süre konuşulmuştu. Bu sözlerin ardından hukuki açıdan da harekete geçti Korel ve babasından kalan mirasın paylaştırılması için dava açtı. Dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Mahkeme mirası sekize böldü. İki payın anne Hülya Darcan'a verilmesine, geriye kalanların ise üçer pay olarak kardeşler arasında paylaştırılmasına karar verdi. Ben de bu gelişmelerin üzerine Zeynep Korel'i aradım. Bu arada Korel'in konuşmamız sırasında ortaya attığı iddialara anne Hülya Darcan veya kardeşi Bergüzar Korel cevap vermek isterse bu köşeden yayınlayacağımı da özellikle belirtmek isterim. Mahkemenin verdiği karardan çok memnun olduğunu söyleyen Korel, "Ben uzun süre bu davayı açamamak için direndim aslında ama kardeşim ve annem beni buna mecbur bıraktı" dedi.