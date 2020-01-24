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'in ablası miras paylaşımı için neden mahkemeye başvurduğunu açıkladı... Zeynep Korel: “Babamın cenazesi daha kalkmadan..."

2019'un en çok konuşulan magazin haberlerinden biri olmuştu 'in ablası 'in Amerika'da evlere temizliğe gittiği haberi. Sonrasında Bergüzar Korel ve annesi Hülya Darcan'dan gelen açıklamalar üzerine Zeynep Korel 'a konuşmuştu. GÜNAYDIN yazarı 'a verdiği röportaj büyük yankı uyandıran Zeynep Korel 'Annem beni yaşarken öldürdü' demişti. Bu sözlerin ardından hukuki açıdan da harekete geçti Korel ve babasından kalan mirasın paylaştırılması için dava açtı. Dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Zeynep Korel dava hakkında yine Tuba Kalçık'a konuştu... İşte Tuba Kalçık'ın o yazısı...

Giriş Tarihi: 24.1.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 10:04 ABONE OL
Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel miras paylaşımı için neden mahkemeye başvurduğunu açıkladı... Zeynep Korel: “Babamın cenazesi daha kalkmadan...

Hatırlarsanız, 'in benimle yaptığı söyleşideki 'Annem beni yaşarken öldürdü' sözleri uzun süre konuşulmuştu. Bu sözlerin ardından hukuki açıdan da harekete geçti Korel ve babasından kalan mirasın paylaştırılması için dava açtı. Dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Mahkeme mirası sekize böldü. İki payın anne Hülya Darcan'a verilmesine, geriye kalanların ise üçer pay olarak kardeşler arasında paylaştırılmasına karar verdi. Ben de bu gelişmelerin üzerine Zeynep Korel'i aradım. Bu arada Korel'in konuşmamız sırasında ortaya attığı iddialara anne Hülya Darcan veya kardeşi cevap vermek isterse bu köşeden yayınlayacağımı da özellikle belirtmek isterim. Mahkemenin verdiği karardan çok memnun olduğunu söyleyen Korel, "Ben uzun süre bu davayı açamamak için direndim aslında ama kardeşim ve annem beni buna mecbur bıraktı" dedi.

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Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel miras paylaşımı için neden mahkemeye başvurduğunu açıkladı... Zeynep Korel: “Babamın cenazesi daha kalkmadan..."
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