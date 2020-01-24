‘İstanbul insana ağır bedeller ödetiyor’

BUGÜN NELER OLDU

Çeşme'yeyerleşen şarkıcı Pınar Aylin, geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki kızı Maya Tokatlıoğlu ile Kozyatağı Hilton'daki Al SharQ'da eğlendi. Amerikan Koleji öğrencisi olan kızının sanatla iç içe olduğunu belirten Aylin, "Hangi meslekte mutlu olacaksa onu yapsın. Şarkıcılığı düşünmüyor, belki yönetmenlik olabilir" dedi.İstanbul'u özlemediğini belirten Aylin, sözlerine şöyle devam etti: "Burada yaşamak zorlaştı. 20 sene önceki gibi değil İstanbul. İnsana ağır bedel ödetiyor artık. Bu da ruhuma aykırı."