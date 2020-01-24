‘Kendi kitabım varken onunki hakkında konuşmam’

BUGÜN NELER OLDU

Ünlüşarkıcı Yonca Evcimik, önceki gün Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen bir ödül törenine katıldı. Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' adlı kitabında adı geçen Evcimik, bu konudaki sorulara kaçamak cevap verdi: "Ben de kitap yazdım hayvanlarla ilgili. Tüm geliri sokak hayvanları için harcanıyor. Ayrıca bütün kolejlerde ikinci sınıf ders kitabı olarak kabul edildi. Beş tane Arap ülkesine satıldı."Ünlü sanatçı, aynı soruyu ısrarlı bir şekilde soran gazetecilere "Ben okumadım. Yorum yapmayayım. Fikrim yok. O yüzden kendi kitabımı araya sıkıştırıyorum" diye karşılık verdi.