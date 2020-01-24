Polis Radyosu Ahmet Kural Murat Cemcir 68 yaşında

eytinburnu'ndaki

Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen gecede Polis Radyosu'nun 68'inci yılı kutlandı. Gecede, aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da bulunduğu siyaset dünyasının tanınmış isimleri de vardı. Kutlamaya Demet Akalın, Alişan, Sinan Akçıl, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu, Yavuz Bingöl ve Yusuf Güney de katıldı. Konuşma yapan Bakan Soylu, "Hepimiz Polis Radyosu için, vefa için buradayız. Polis Radyosu emektar bir radyo" dedi. Geceye katılan Yusuf Güney, polis radyosunda programa başlayacağını belirterek şunları söyledi: "Olmazsa olmazımız, en çok dinlediğim radyo. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Haftada bir gün program yapacağım. Bana da sürpriz oldu bu." Etkinlikte ünlü popçu Sinan Akçıl, Demet Akalın ile seneler önce seslendirdiği 'Polis Yanındadır' şarkısını söyledi. Şarkıcı, klibinde oynayan polis memurunu sahneye davet ederek onunla birlikte şarkısını seslendirdi. Gecenin konuklarından Alişan ise "Polis Radyosu yepyeni bir döneme giriyor. Türk halk müziği, sanat müziği çalan artık çok az radyo var. O yüzden önemli bir radyo" diye konuştu.Geceyeeşi Okan Kurt'la katılan Demet Akalın; kızları Hira için çıktıkları Uludağ tatilini yarıda keserek kutlamaya katıldıklarını belirterek şöyle devam etti: "Devletimizin, polisimizin ve askerimizin her zaman yanındayım. Bu gece de burada olmaktan büyük keyif alıyorum." Geceye katılan usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, "Dile kolay 68 yıl geçmiş. Polis Radyosu bizim çocukluk aşkımızdı" diye konuştu.