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’nin eserleri ’le tekrar hayat buldu

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Sabahattin Ali’nin eserleri Ferhat Göçer’le tekrar hayat buldu
Ferhat Göçer, edebiyatımızın usta kalemi Sabahattin Ali'nin şiirlerinden oluşan albümle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle bugün müzikseverlerle buluşan 'Sabahattin Ali Şarkıları' albümü, 10 şarkıdan oluşuyor. Göçer, 'Geçmiyor Günler', 'Göklerde Kartal Gibiydim' gibi parçaların bulunduğu albümün fotoğraflarında da Sabahattin Ali imajıyla dikkat çekiyor. Kapaktaki yeşil mürekkep lekesi ise, şiirlerini yeşil mürekkepli dolma kalemle yazan Ali için özel tasarlandı.
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Sabahattin Ali’nin eserleri Ferhat Göçer’le tekrar hayat buldu
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