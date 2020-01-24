Sabahattin Ali’nin eserleri Ferhat Göçer’le tekrar hayat buldu

BUGÜN NELER OLDU

FerhatGöçer, edebiyatımızın usta kalemi Sabahattin Ali'nin şiirlerinden oluşan albümle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle bugün müzikseverlerle buluşan 'Sabahattin Ali Şarkıları' albümü, 10 şarkıdan oluşuyor. Göçer, 'Geçmiyor Günler', 'Göklerde Kartal Gibiydim' gibi parçaların bulunduğu albümün fotoğraflarında da Sabahattin Ali imajıyla dikkat çekiyor. Kapaktaki yeşil mürekkep lekesi ise, şiirlerini yeşil mürekkepli dolma kalemle yazan Ali için özel tasarlandı.