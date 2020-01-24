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Yılın düğünü 'de gerçekleşecek!

ve Rus süpermodel , düğünlerini 'de yapacak.

Giriş Tarihi: 24.1.2020 21:42 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 21:43 ABONE OL
Yılın düğünü Türkiye'de gerçekleşecek!

2011 yılından beri birlikte olan, dünyanın en zengin çiftlerinden Antoine Arnault ve Rus süpermodel Natalia Vodianova, düğünlerini Türkiye'de yapmaya karar verdi.

DÜĞÜN ANTALYA'DA
Louis Vuitton Moët Hennessy'nin patronu ve dünyanın en zengin insanı olan Bernard Arnault'un oğlu Antoine Arnault, Rus süpermodel sevgilisi Natalia Vodianova ile hayatını birleştirmeye karar verdi. 9 yıldır birlikte yaşayan ve 2 çocukları olan çift, daha önce Natalia Vodianova'nın reklam yüzü olduğu Antalya'daki bir otelde evlenmeye karar verdi. Çiftin menajerlerinin, otel yönetimiyle iletişime geçtiği iddia ediliyor.

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Yılın düğünü Türkiye'de gerçekleşecek!
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