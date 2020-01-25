Dezavantajları kaldıran satranç tahtasında herkes eşit

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Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen, Avrupa'nın en çok katılımlı satranç şöleni Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları hafta başından beri Antalya'da devam ediyor. Ben de 7'den 70'e her yaştan sporcunun mücadele ettiği Maritime Pine Beach Otel'de düzenlenen bu turnuva heyecanını katılımcılarla birlikte yaşadım. Her yıl karnelerini aldıktan sonra yarıyıl tatilinden feragat edip turnuvaya gelen çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Hepsinin içine sanki Kasparov kaçmış gibi büyük bir konsantrasyonla bir sonraki hamlelerinin planlarını yapıyorlardı. Turnuvaya katılan çocukların hayali ise milli takım havuzuna girerek ülkelerini yurt dışında temsil etmek.Turnuva öncesi TSF Başkanı Gülkız Tulay, İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker ve bir grup çocukla bir araya geldik. Türkiye İş Bankası, 2005 yılından beri Türkiye Satranç Federasyonu'nun (TSF) ana sponsoru. Satrancın ilköğretim okullarında seçmeli ders olarak müfredata girmesine katkı sunan bankanın Türkiye genelinde bugüne kadar açtığı satranç sınıfı sayısı 25 bini aştı. Ayrıca, yetiştirme yurtlarında ve Sevgi Evleri'nde 305 birimde 422 sınıfı açıldı. Bu turnuvada özellikle Sivas, Elazığ ve Mardin'den gelen çocukları görmek beni mutlu etti. Toplumsal olarak dezavantajlı sınıfta yer alan bu çocukların hayata tutunmaları için bir dal uzatan Türkiye İş Bankası'nı ve Federasyon Başkanı Tulay'ı kutlamak gerek. Bu noktada Tulay'ın, "İster kolejden gelsin ister sevgi evinden, satranç tahtasında herkes eşit" sözüne katılmamak elde değil.935 bin lisanslı sporcu sayısıyla bu alanda lider olan TSF'nin fark yaratmasında 7 senedir başkanlık görevini üstlenen Gülkız Tulay'ın katkısı yadsınamaz. Gülkız Hanım, özellikle kız çocuklarına rol model oluşturuyor. 3 kadın federasyon başkanından biri olan Tulay, "Sporda kadın sporcu ve yönetici sayısının artmasını diliyorum. Kadının olduğu yerde zarafet ve nezaket vardır. Göreve ilk geldiğimde ilk vaadim sporu yaygınlaştırmaktı. Buna ulaştık. Satranç sadece spor değil, yeni bir hayat demek. Çocukların hayata bakışları değişiyor" diyerek satrancın derslere katkı sağladığını söyledi.