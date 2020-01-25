Merve Özbey'den sevindiren haber geldi!

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, iki ay önce yeni taşındığı evinin merdivenlerinden düşmüştü. Ünlü şarkıcı bu talihsiz kazada ayak tarak kemiğini kırmış, alçıya alınan ayağı için özel bir bot giymeye başlamıştı.Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Merve Özbey'in ayağındaki alçının çıktığı dikkatleri çekti. Özbey, "Alçıdan kurtuldum ama biraz sekiyorum. Umarım yakında o da geçecek" dedi. Ünlü şarkıcı yaşadığı talihsiz kazadan dolayı düğününü 19 Ocak'tan 9 Şubat'a ertelemek zorunda kalmıştı.