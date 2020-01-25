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'den sevindiren haber geldi!

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği talihsiz sonucu ayak tarak kemiğini kıran 'den iyi haber geldi.

Giriş Tarihi: 25.1.2020 23:11 ABONE OL
Merve Özbey'den sevindiren haber geldi!
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, iki ay önce yeni taşındığı evinin merdivenlerinden düşmüştü. Ünlü şarkıcı bu talihsiz kazada ayak tarak kemiğini kırmış, alçıya alınan ayağı için özel bir bot giymeye başlamıştı.




BOT GİTTİ!

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Merve Özbey'in ayağındaki alçının çıktığı dikkatleri çekti. Özbey, "Alçıdan kurtuldum ama biraz sekiyorum. Umarım yakında o da geçecek" dedi. Ünlü şarkıcı yaşadığı talihsiz kazadan dolayı düğününü 19 Ocak'tan 9 Şubat'a ertelemek zorunda kalmıştı.
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Merve Özbey'den sevindiren haber geldi!
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