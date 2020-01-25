‘Oyunculuğu Yılmaz Güney’den öğrendim’

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HülyaKoçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında sinemamızın bir başka efsanesi Selma Güneri'yi ağırladı. Perde Mecmuası'nın açtığı yarışmaya akrabasını desteklemek için gittiğini belirten Güneri, sanat müziği yorumcusu olan babası Lütfi Güneri'yi tanıyan gazetecilerin ısrarıyla yarışmaya katılıp birinci seçildiğini söyledi.Yılmaz Güney ile birçok filmde rol alan Güneri, oyunculuğu Güney'den öğrendiğini belirterek şöyle konuştu: "Bana önerilerde bulundu, yönlendirmeler yaptı, zor şeyler istiyor diye düşünmüştüm. Bana okul oldu adeta, onunla birlikte filmlerimle tanınmışlığım arttı." . Güneri, Koçyiğit'le birlikte rol aldıkları 'Kezban' filmindeki set anısını da anlattı: "Bel fıtığından dolayı bacaklarımın tutmadığını hissettiğim an Hülya diye bağırdım ve yardım istedim. Koşarak yanıma gelmiş ve dua okumuştun. İyi de gelmişti, hiç unutmadığım bir andır."