Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı Demet Akalın Elazığ depremi sonrası yardıma koştu! Demet Akalın "Uyuyan dostların canı sağ olsun"

Elazığ dün 20:55 sularında 6.8 depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem yerin 6 km altında gerçekleşti. Trabzon'dan, Hatay'a, Irak'tan Suriye'ye kadar çok büyük bir bölgede hissedilen deprem, Elazığ ile Malatya'da yıkıma neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre Elazığ'da 16,Malatya'da 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 1030'a ulaştı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası bölgedeki vatandaşlara bot ve mont yardımında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akalın, herkesten yardım istediğini söyledi.

MONT VE BOT YARDIMINDA BULUNDU

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı ve vatandaşların hayatını kaybettiği deprem bölgesine yardım kampanyaları başlatıldı. Depremi öğrenir öğrenmez yaşadığı üzüntüyü dile getiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, bununla da yetinmeyerek hemen harekete geçti. Akalın, deprem sonrası zor durumda olan halk için mont ve bot yardımında bulundu.

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