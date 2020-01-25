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haberi: Ünlü şarkıcı Elazığ depremi sonrası yardıma koştu! Demet Akalın "Uyuyan dostların canı sağ olsun"

Türkiye, dün akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen haberiyle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 6.6, AFAD verilerine göre 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından çok sayıda bina yıkılırken, yüzlerce binada da ciddi hasar meydana geldi. Ölü sayısı 20 olurken, binin üzerinde de yaralı olduğu bildirildi. Elazığ depremi yaşadıktan sonra dikkatler deprem uzmanı ve resmi görevlilere çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy yer kabuğu kırılmış olabilir açıklamasında bulundu. Elazığ ile Malatya'da yıkım ve ölüme neden olan 6.8'lik deprem sonrası ülkenin çeşitli yerlerinde kampanyaları düzenlendi. Kampanyaya son olarak ünlü şarkıcı katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akalın, herkesten yardım istediğini söyledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 25.1.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 15:25 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı Demet Akalın Elazığ depremi sonrası yardıma koştu! Demet Akalın Uyuyan dostların canı sağ olsun

Elazığ dün 20:55 sularında 6.8 depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, yerin 6 km altında gerçekleşti. Trabzon'dan, Hatay'a, Irak'tan Suriye'ye kadar çok büyük bir bölgede hissedilen deprem, Elazığ ile Malatya'da yıkıma neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre Elazığ'da 16,Malatya'da 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 1030'a ulaştı. Ünlü şarkıcı , Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası bölgedeki vatandaşlara bot ve mont yardımında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akalın, herkesten istediğini söyledi.

MONT VE BOT YARDIMINDA BULUNDU

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı ve vatandaşların hayatını kaybettiği deprem bölgesine yardım kampanyaları başlatıldı. Depremi öğrenir öğrenmez yaşadığı üzüntüyü dile getiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, bununla da yetinmeyerek hemen harekete geçti. Akalın, deprem sonrası zor durumda olan halk için mont ve bot yardımında bulundu.

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Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı Demet Akalın Elazığ depremi sonrası yardıma koştu! Demet Akalın "Uyuyan dostların canı sağ olsun"
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