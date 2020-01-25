Baba parası iki milyona koşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Selçuk Aydemir imzalı 'Baba Parası'nı, vizyona girdiği 1 Ocak'tan bu yana 1.2 milyon kişi izledi. Önümüzdeki hafta 2 milyona ulaşması beklenen filmin oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Edirne'de seyirciyle bir araya geldi.Gösterim öncesi gazetecilerle konuşan Cemcir, seyircinin ilk günden itibaren filme ilgi gösterdiğini söyledi.Kural ise "Siz de Zeki Alasya ve Metin Akpınar gibi ayrılmıyorsunuz. Böyle devam edecek mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bu ikiliye benzetilmek onur verici. Onlar gibi olmak imkansız, 38 yıl birlikte iş yapmışlar. Biz de inşallah 38 yıl devam ettiririz." Cemcir, Zeki Alasya ile tanışamadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Metin Abi ile oturduk, sohbet ettik. Yakıştırılmak güzel ama onlar gibi olmak biraz zor. 12 yıldır, dört dizi, altı film yaptık. Şu an filmimizin sonuçları iyi gidiyor."