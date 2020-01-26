‘Hercai’ ve ‘kimse bilmez’ Afrika’da

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de 'Dizi atv'de izlenir' sloganını her defasında yineleyip birinciliği elden bırakmayan atv, dizileri ile dünyanın her yerinde ilgi görmeye devam ediyor. Son 10 yılda hızlı bir büyüme yakalayan dizi endüstrisine yurt dışındaki ilgi büyüyor. Çekim kalitesi ve sanatsal değeri açısından da çıtayı yükselten dizilerin başında Mia Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği 'Hercai' geliyor. Büyük bir özveriyle çekilen dizi, Türkiye'den sonra yurt dışı pazarında da oldukça ilgi gördü. Natpe Miami Fuarı'nın birinci gününde, atv'nin en çok izlenen dizilerinden olan 'Hercai' ve 'Kimse Bilmez', ilk olarak Angola ve Mozambik'e satıldı.'Hercai'nin şu ana kadar 20'den fazla ülkeye satışı gerçekleşti. Son satılan ülkeler arasında İsrail, Hırvatistan, Meksika, Kazakistan, Arnavutluk ve İspanya bulunuyor. Dizileri Portekizce yayınlayacak olan ZAP TV'nin Kanal Direktörü Patricia Abreu, atv ile bu iş birliği için çok mutlu olduklarını ve Angola ve Mozambik'te 'Hercai' ve 'Kimse Bilmez' gibi güzel dizileri yayınlayacakları için heyecan duyduklarını söyledi.