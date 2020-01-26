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‘Müziğin kralı benim’

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
‘Müziğin kralı benim’
Ünlü popçu Sinan Akçıl, Bebek'teki bir kozmetik mağazasından alışveriş yaptı. Alışveriş sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl, yeni dövmesini göstererek "Bacağıma yeni dövme yaptırdım, kral tacı ve nota; müziğin kralı olduğumu simgeliyor" diyerek iddialı bir açıklama yaptı. Yeni çalışmalarının olduğunu belirten şarkıcı, "Hande Yener ile bir program çalışmamız olacak, müziğin kralı ve kraliçesi çok yakında sizlerle buluşacak" dedi. Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West baskılı tişört giyen Akçıl'ın yeni imajı Justin Bieber'a benzetildi.
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‘Müziğin kralı benim’
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