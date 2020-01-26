Sahnede arabeskin krallarını taklit etti

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Yusuf Güney, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki 'Müzikli Söyleşi' programında sevenleriyle buluştu.Rafet El Roman'la birlikte seslendirdiği 'Aşk-ı Virane' şarkısını söyledikten sonra şarkının ilk çıktığı zamanlardaki bir anısını anlatan Güney, "Stüdyoda 'Heder Oldum Aşkına' şarkısının kayıtlarını alıyorum. Rafet Abi bana baktı, 'Yusuf, çok merak ediyorum, bu şarkıyı benimle yapmasaydın Türkiye'den hangi sanatçıyla yapmak isterdin?' dedi. Ben de, 'Valla ben arabeskçi bir adamım, Ferdi Baba, Müslüm Baba, Orhan Baba, İbrahim Abi'yle büyüdüm. Bu şarkıyı dört büyüklerle söylemek isterdim' dedim. Rafet Abi, 'Olsaydı nasıl olurdu peki?' dedi. Ben de bu sesleri taklit etmiştim. Şimdi bir de sizin için seslendireyim" diyerek Tayfur, Tatlıses, Gencebay ve Müslüm Gürses'i taklit ederek 'Aşk-ı Virane' şarkısını söyledi. Taklit yeteneğiyle izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Güney, dillerden düşmeyen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi.