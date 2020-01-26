Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 26 Ocak 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 26 Ocak 2020 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 26 Ocak 2020 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2020 Yılında Kariyer Basamaklarını Hatasız Tırmanın" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 OCAK 2020 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Neptün anlaşmazlığı, büyük projelere imza atan medya patronlarının fikir değişikliklerini gündeme getirirken, sektöre geri dönenleri ve sektörden çıkanları konuşacağız. Ünlü gazetecilerin diyalogları ve potları güne damgasını vurabilir.

Koç: Geleceğinle ilgili alacağın kararlarda bugün aceleci davranabilirsin. Geleceğin ile ilgili planlarında aile bireylerinin söylediklerinden etkilenip kafa karışıklığı yaşayabilirsin.

Boğa: Sevdiklerinin ya da kardeş gibi yakın gördüklerinin eğitim veya iş hayatlarıyla ilgili planlarında onlara yardımcı olabilirsin. Aşk hayatında ise yeni kararlar alacak olabilirsin.

İkizler: İnançlarını ve değer yargılarını sorgulamaya başladığın bugün de, geçmişte aldığın bazı kararların çok da sağlıklı olmadığını düşünebilirsin. Bu sebeple yeni kararlar almaya yönelebilirsin ama yine acele etmeni tavsiye etmem.