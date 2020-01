Yüreğimiz sallandı

MONT, BOT VE BATTANİYE ALDI

Sanat dünyası, Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzedelere ulaşmak için kolları sıvadı. Yusuf Güney, hemen Elazığ'a gitti ve yardım çalışmalarına katıldı. Şarkıcı, dükkanları gezip battaniye, mont, ayakkabı satın aldı. Demet Akalın ise Üsküdar Belediyesi'nin bölgeye gidecek olan TIR'ına mont ve bot yardımında bulundu.







KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Depremin ardından festivaller, etkinlikler ve konserler iptal edildi. Kanallar, eğlence programlarını yayından kaldırdı. Dizi ve programlar yarıda kesilip canlı yayınla Elazığ'daki bölgelere bağlanıldı. Sanatçılar da haberleri an be an takip edip depremzedelere destek mesajları yayınladı ve üzüntülerini dile getirdi.







DUALARIMIZ SİZİNLE



ÜNLÜ İSİMLERİN SOSYAL MEDYADAN YAYINLADIKLARI DESTEK MESAJLARI ŞÖYLE:



MUSTAFA SANDAL: Yürekler burkuldu. Dualarım Elazığ için. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

HÜLYA KOÇYİĞİT: Tüm dualarımız, kalbimiz sizlerle. Allah bir daha yaşatmasın. Geçmiş olsun.

MERVE ÖZBEY: Kalbimiz de, dualarımız da sizinle.

FUNDA ARAR: Elazığ'da yaşanan deprem derinden üzdü. İnşallah daha fazla can kaybı yaşanmaz.

ZARA: Dualarımız sizinle. Rabbim bir daha yaşatmasın.

EBRU GÜNDEŞ: Depremde ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilerim.

SİBEL CAN: Allah herkesi korusun. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum.

