‘Birbirimize uğurlu geldik’

BUGÜN NELER OLDU

Demet Şener, önceki gün eşi Cenk Küpeli ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Sömestir tatilinde çocuklarıyla bol bol vakit geçirdiğini söyleyen Şener, "Çocukların karneleri çok iyi geldi, ikisi de teşekkür aldı" dedi. Geçtiğimiz günlerde Dubai'ye giden ikili, "Tatil için değil, iş için gittik. Zaten ileri tarihlerde Avrupa ülkelerine de seyahatlerimiz olacak" diye konuştu. Şener, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Biz Cenk'le birbirimize çok iyi geldik, birbirimize uğur getirdik. Çocuk için kısmet diyorum" yanıtını verdi.