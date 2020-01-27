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eski eşi ile 'ın aşk paylaşımını beğenince sosyal medyadan tepki yağdı!

'dan eylülde boşanan iş insanı ile 2 ay önce tekrar flört etmeye başlayan eski sevgilisi kış tatilinde düşman çatlattı. hesaplarından paylaşımlarda bulunan Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'ın aşk fotoğraflarına Burcu Esmersoy'dan beğeni geldi. Burcu Esmersoy'un bu rahatlığı güzel sunucunun hayranlarını kızdırdı. Kimileri demekki kafasında tamamen bitirmiş derken kimileri bu tutumu fazla modern bulup kızdı.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 15:20 ABONE OL
Burcu Esmersoy eski eşi Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç'ın aşk paylaşımını beğenince sosyal medyadan tepki yağdı!

'dan eylülde boşanan iş insanı ile 2 ay önce tekrar flört etmeye başlayan eski sevgilisi kış tatilinde düşman çatlattı.

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Burcu Esmersoy eski eşi Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç'ın aşk paylaşımını beğenince sosyal medyadan tepki yağdı!
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