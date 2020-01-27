Burcu Esmersoy eski eşi Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç'ın aşk paylaşımını beğenince sosyal medyadan tepki yağdı!

Burcu Esmersoy'dan eylülde boşanan iş insanı Berk Suyabatmaz ile 2 ay önce tekrar flört etmeye başlayan eski sevgilisi Berrak Tüzünataç kış tatilinde düşman çatlattı. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'ın aşk fotoğraflarına Burcu Esmersoy'dan beğeni geldi. Burcu Esmersoy'un bu rahatlığı güzel sunucunun hayranlarını kızdırdı. Kimileri demekki kafasında tamamen bitirmiş derken kimileri bu tutumu fazla modern bulup kızdı.
Giriş Tarihi: 27.1.2020 14:59Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 15:20ABONE OL