Cahit Berkay: Emperyalistler bizimle uğraşıyor farkında ol Türkiye!

Moğollar 1967'den bugüne varlığını koruyan az gruptan biri...

Evet, grup üyelerimizin çoğunun yaşları 70'i geçti. Çok uzun süredir varlığını devam ettiren bir grup. Dünyada da örneği az. Bunu başarabilmek kolay değil. Sinemada olduğu gibi biz de müzikle bir hayal satıyoruz. Aşkı, sevgiyi, özlemi anlatıyoruz. Hayata dokunan, hayatta karşılığı olan şarkılar yapıyoruz. Düzmece, kurmaca şeyler değil anlattığımız. Samimi olmak çok önemli. Moğollar hesap, kitapla yola çıkarak müzik yapmadı. 'Bu şarkıyı yaparsak şu kadar satar' gibi bir düşüncemiz olmadı.



SEVGİNİN SAĞI SOLU OLMAZ



Müziğinizle Anadolu'nun değerlerini dünyaya taşıyorsunuz...



Tüm çabamız bu yönde. İnternet çağındayız. Artık dünyanın her yerindeki müziğe ulaşabiliyoruz. İnsanlar da bizim müziğimize kolayca ulaşabiliyor. Bu önemli bir avantaj bizim için. Kendi müziğimizi biraz da allayıp pullayıp dünyaya tanıtmak için Moğollar olarak çaba gösteriyoruz. Temel amacımız ülkemizi tanıtmak. Anadolu'nun dünyanın en güzel kültürel zenginliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Dünyanın yarısını gezdim, bizim folklorumuz kadar zengin folklorik kurguya sahip çok az ülke var. Kendi değerlerimize kendimiz sahip çıkmalı ve kıymetini bilmeliyiz.



Bir dönem kendi müziğimiz arka plana atılıp gözler Batı'ya odaklanmıştı...

Özellikle 80'lerde bu yaşandı. TV, radyo sana ne sunuyorsa, sen onu alıyorsun. Bir dönem medya bunu yaptı. Gençlere ne sunduysan onu aldı. Kendi kültürümüzden koparıldık. 12 Eylül Darbesi'nin bilerek yaptığı bir şeydi bu. Eğitim sistemi de bozuldu. Ülkenin en donanımlı hocaları işkencelerden geçirildi. Bakın hâlâ eğitim sistemini düzeltmek için uğraşıyoruz. Bu bize 12 Eylül Darbesi'nin mirası.