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ve sürpriz bir şekilde boşanmışlardı... Işın Karaca'nın ardından Tuğrul Odabaş da aşkı buldu!

Geçtiğimiz aylarda ani bir kararla boşanan ünlü çift ve hızlı bir şekilde yeni aşklara yelken açtılar. Eşi Tuğrul Odabaş'tan boşandıktan kısa süre sonra müzisyen ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Işın Karaca, ilişkisiyle ilgili 'Tuğrul Odabaş'dan, sevgilisi Yapıcıoğlu için boşandığı' iddia edilince çok sinirlenmişti. Işın Karaca "Bu doğru değil... Medya böyle yazınca, sosyal medyada vatandaş bize dümdüz gidiyor!" diye gazetecilere sitem etmişti. Işın Karaca'dan sonra Tuğrul Odabaş da aşkı buldu. Tuğrul Odabaş, önceki akşam bir kadın arkadaşıyla Nişantaşı'ndaydı.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın
Giriş Tarihi: 27.1.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 13:55 ABONE OL
Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş sürpriz bir şekilde boşanmışlardı... Işın Karaca'nın ardından Tuğrul Odabaş da aşkı buldu!

Geçtiğimiz aylarda ani bir kararla boşanan ünlü çift ve hızlı bir şekilde yeni aşklara yelken açtılar.

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Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş sürpriz bir şekilde boşanmışlardı... Işın Karaca'nın ardından Tuğrul Odabaş da aşkı buldu!
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