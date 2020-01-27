Nusret Gökçe, bugün Türkiye'deki dükkanlarının gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacak
Ülkenin Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depreme kilitlediği şu günlerde ünlü kasap Nusret Gökçe'den de anlamlı bir bağış geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökçe, Türkiye'deki 5 restoranının bir günlük gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacağını söyledi.
Giriş Tarihi: 27.1.2020 18:59Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 19:04ABONE OL
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından tüm Türkiye'ye tek yürek oldu. Binlerce kişinin başlattığı yardım kampanyalarına ünlü işletmecisi Nusret Gökçe de destek oldu.