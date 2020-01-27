Haberler > Günaydın Haberleri > Nusret Gökçe, bugün Türkiye'deki dükkanlarının gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacak

Nusret Gökçe, bugün 'deki dükkanlarının gelirini 'daki depremzedelere bağışlayacak

Ülkenin 'da yaşanan 6.8'lik depreme kilitlediği şu günlerde ünlü kasap Nusret Gökçe'den de anlamlı bir bağış geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökçe, 'deki 5 restoranının bir günlük gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 19:04 ABONE OL
Nusret Gökçe, bugün Türkiye'deki dükkanlarının gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacak

'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından tüm 'ye tek yürek oldu. Binlerce kişinin başlattığı yardım kampanyalarına ünlü işletmecisi Nusret Gökçe de destek oldu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nusret Gökçe, bugün Türkiye'deki dükkanlarının gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN