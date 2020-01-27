Sanatçılar Elazığ için tek yürek!

Şarkıcı Göksel, Moda Kayıkhane Sahnesi'nde konser verdi. Göksel, konserden elde edilen geliri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışladığını söyledi. "Bir nebze de olsa katkıda bulunmak istedim" diyen ünlü şarkıcı, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara ise acil şifalar diledi. Göksel, kariyeri boyunca çıkardığı 9 albümden en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.ŞARKICI Yusuf Güney, deprem sonrası Elazığ'a gitti. Evleri yıkılıp sokakta kalan depremzedelere moral veren şarkıcı, çevre esnafı içindeki bazı fırsatçılara da tepki gösterdi. 30 liralık battaniyeyi 120 liraya satmaya çalışanlara isyan eden Güney, bir video paylaşıp şunları söyledi: "Bir battaniye için 120 lira istenir mi böyle bir günde! Bu fırsat düşkünü insanlara çok sinir oluyorum. Herkes sokakta... Bu zor zamanda bunu ranta çevirenleri anlamıyorum."ŞARKICI Yalın, Zorlu PSM'de vereceği konser öncesi hayranlarına çağrıda bulundu. Instagram'da bir video paylaşan ünlü şarkıcı, konseri izlemeye gelecek olanların yanlarında depremzedeler için kışlık kıyafet ve malzeme getirmesini istedi. Demet Akalın ise Yalın'ın bu çağrısına "Yalıncığım, milletten isteyeceğine kendi konser bağışını yapıver" diyerek karşılık verdi.BERNA Laçin, Elazığ depremi sonrası attığı provokatif tweet'le büyük tepki çekmişti. Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği felaketin ardından "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan, depremden dolayı muafiyet alıyor" diye yazan Laçin'in duyarsızlığına eleştiri yağdı. Oyuncunun reklam yüzü olduğu temizlik markası Fairy, provokasyona kayıtsız kalmadı ve Laçin'in görsellerini sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Oyuncunun paylaşımıyla ilgili savcılık tarafından soruşturma da başlatıldı.MANGA grubu, Ankara'da Milyon Performance Hall'da hayranlarının karşısına çıktı. Elazığ ve Malatyalılar'a destek veren grup, konserin gelirini depremde ailesini kaybeden çocuklar için kullanma kararı aldı.ERCAN Kesal'ın yazıp yönettiği ilk filmi 'Nasipse Adayız'ın dünya prömiyeri 49. Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nde gerçekleşti. Ercan Kesal, sahnede yaptığı konuşmada, Elazığ depreminden dolayı ekip olarak derin bir üzüntüyle Rotterdam'a geldiklerini belirterek kayıplarımızı andı. Kesal, ilk filmiyle önemli bir festivale katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.17 AĞUSTOS 1999 depreminde babasını kaybeden Şebnem Ferah, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı. Yıllar önce enkaz altından çıkarılan oyuncak piyanosunun fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, bir kutuya koyduğu piyanoya 20 yıl sonra ilk kez dokunduğunu söyledi. Elazığlı depremzedelerin acısını paylaştığını belirten Ferah'ın paylaşımı takipçilerini ağlattı.TİYATRO toplulukları, depremzedeler için seferber oldu. Craft Tiyatro; Waterproof adlı oyunun 2 Şubat'taki gösteriminin gelirini mağdur ailelere bağışlayacağını açıkladı. İstanbul DasDas ve Toy İstanbul da, oyunu izleyenlerden kışlık malzeme getirmelerini istedi.

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