Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 28 Ocak 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Ocak 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 28 Ocak 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Dünya öksürüyor!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 OCAK 2020 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mücadele gezegeni Mars'ın Neptün'e yapacağı 90'lık bazı köprülerden geçilmez dedirtecek! Silahlanmaya karşı yapılan kitle hareketleri dünya geneline yayılırken, silah ticaretinin son yıllardaki en büyük rekorunu kırdığını da duyacağız.

Koç: Aşka şans verdiğin bir gündesin. Sosyal ve yaratıcı enerjilerin ortaya çıktığı bugünü evde geçirme. İşinle ilgili hiç zorlanmadan üreteceğin projeler, birlikte çalıştığın insanları şaşırtabilir.

Boğa: Duygularını dile getirmekte çok başarılı olduğun söylenemez. Sen imayla ya da farklı jestlerle karşı tarafa ilgini göstermeyi seversin. Bugün hoşlandığın kişiye olan ilgini belli etmek adına elinden geleni yapmak isteyebilirsin.

İkizler: Son birkaç haftadır gelişen olaylardaki aksilikler seni ruhen yormuş olsa da bugünden itibaren özüne döneceğine eminim. Özel yaşamınla ilgili olarak sıradanlaşmaya başlayan süreci toparlamak isteyeceksin.