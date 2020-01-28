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Berna Laçin'in Elazığ depremi tweet'ine tepkiler sürüyor! Mevlüt Tezel: "Berna Laçin gibi devri kapanınca ne yapacağını bilemeyip Twitter muhalifi olanlar..."
Berna Laçin'in Elazığ depremi tweet'ine tepkiler sürüyor! Mevlüt Tezel: "Berna Laçin gibi devri kapanınca ne yapacağını bilemeyip Twitter muhalifi olanlar..."
Türkiye'yi yasa boğan Elazığ depremi sonrası attığı skandal tweet ile her kesimden insanın tepkisini toplayan Berna Laçin'e bir tepki de GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel'den geldi. "Berna Laçin'in, Elazığ depremi sonrası attığı 'Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan, depremden dolayı muafiyet alıyor' tweet'i nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça!" diyen Mevlüt Tezel konuyu köşesine taşıdı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 28.1.2020 09:08Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 09:21ABONE OL
Berna Laçin, Elazığ depremi sonrası attığı 'Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan, depremden dolayı muafiyet alıyor' tweet'i nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça!