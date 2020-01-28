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'in depremi tweet'ine tepkiler sürüyor! : "Berna Laçin gibi devri kapanınca ne yapacağını bilemeyip Twitter muhalifi olanlar..."

'yi yasa boğan depremi sonrası attığı skandal tweet ile her kesimden insanın tepkisini toplayan 'e bir tepki de yazarı 'den geldi. "Berna Laçin'in, Elazığ depremi sonrası attığı 'Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan, depremden dolayı muafiyet alıyor' tweet'i nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça!" diyen Mevlüt Tezel konuyu köşesine taşıdı. İşte o yazı...

MEVLÜT TEZEL MEVLÜT TEZEL Günaydın
Giriş Tarihi: 28.1.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 09:21 ABONE OL
Berna Laçin'in Elazığ depremi tweet'ine tepkiler sürüyor! Mevlüt Tezel: Berna Laçin gibi devri kapanınca ne yapacağını bilemeyip Twitter muhalifi olanlar...

, depremi sonrası attığı 'Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan, depremden dolayı muafiyet alıyor' tweet'i nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça!

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Berna Laçin'in Elazığ depremi tweet'ine tepkiler sürüyor! Mevlüt Tezel: "Berna Laçin gibi devri kapanınca ne yapacağını bilemeyip Twitter muhalifi olanlar..."
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