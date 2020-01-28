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depremi sonrası sözleriyle tepki çeken 'e kötü haber! feshediyor...

Temizlik ürünleri markası , reklam yüzleri olan 'in sözleşmesinin feshedilmesi için hazırlıklara başladı. Berna Laçin, yaşanan depremi sonrası attığı provokatif tweet'le her kesimden insanın büyük tepkisini çekmişti. Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği Elazığ depreminin ardından "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan, depremden dolayı muafiyet alıyor" diye yazan Berna Laçin'in duyarsızlığına eleştiri yağdı. Berna Laçin için tehlike çanları çalmaya başladı. Berna Laçin'in yaptığı bu provokasyona olduğu Fairy de kayıtsız kalmadı. Fairy sosyal medya hesaplarından Berna Laçin görsellerini kaldırdı. Procter&Gamble (P&G) ve Kafkaslar Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay, SABAH'a konuştu.

Giriş Tarihi: 28.1.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 09:10 ABONE OL
Elazığ depremi sonrası sözleriyle tepki çeken Berna Laçin'e kötü haber! Berna Laçin'in yüzü olduğu marka feshediyor...

Temizlik ürünleri markası , reklam yüzleri olan 'in sözleşmesinin feshedilmesi için hazırlıklara başladı. Berna Laçin, yaşanan depremi sonrası attığı provokatif tweet'le her kesimden insanın büyük tepkisini çekmişti. Berna Laçin için tehlike çanları çalmaya başladı. Berna Laçin'in yaptığı bu provokasyona olduğu Fairy de kayıtsız kalmadı. Fairy sosyal medya hesaplarından Berna Laçin görsellerini kaldırdı. Procter&Gamble (P&G) ve Kafkaslar Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay, SABAH'a konuştu.

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Elazığ depremi sonrası sözleriyle tepki çeken Berna Laçin'e kötü haber! Berna Laçin'in yüzü olduğu marka feshediyor...
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