Elazığ depremi sonrası sözleriyle tepki çeken Berna Laçin'e kötü haber! Berna Laçin'in yüzü olduğu marka feshediyor...

Temizlik ürünleri markası Fairy, reklam yüzleri olan Berna Laçin'in sözleşmesinin feshedilmesi için hazırlıklara başladı. Berna Laçin, yaşanan Elazığ depremi sonrası attığı provokatif tweet'le her kesimden insanın büyük tepkisini çekmişti. Berna Laçin için tehlike çanları çalmaya başladı. Berna Laçin'in yaptığı bu provokasyona reklam yüzü olduğu Fairy de kayıtsız kalmadı. Fairy sosyal medya hesaplarından Berna Laçin görsellerini kaldırdı. Procter&Gamble (P&G) Türkiye ve Kafkaslar Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay, SABAH'a konuştu.