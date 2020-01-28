İnternetten tanıştığı erkeklerle ilişkiye giren evli kadın... Esra Erol ateş püskürdü!

Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişki yaşayan evli kadına 'Kendisini bekar olarak tanıtmış. Böylesine büyük yalanları küçültüp de söylüyorsunuz. Bunların ortaya çıkmaması mümkün değil' sözleriyle tepki gösterdi.

EŞİNE 'DÖN' DİYE YALVARDI

Esra Erol'un kapısını çalan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük isimli bir gence kaçtığını iddia etti. Gözyaşları içerisinde eşi Hülya'yı sevdiğini anlatan Recep, boşanmak istemediğini söyledi ve eşine 'Dön' diye yalvardı.

Esra Erol'u canlı yayında çileden çıkaran yalanlar! İnternetten tanıştığı erkeklerle ilişkiye giren evli kadın...