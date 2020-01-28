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tanıştığı erkeklerle ilişkiye giren evli kadın... ateş püskürdü!

, internette tanıştığı adama kaçan ve evli olmadığını söyleyen kadına ateş püskürdü. Erol, "Kendisini bekar olarak tanıtmış. Böylesine büyük yalanları küçültüp de söylüyorsunuz. Bunların ortaya çıkmaması mümkün değil" sözleriyle genç kadına tepki gösterdi. 'Esra Erol'da' programına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, karısı Hülya Özsoy'un tanıştığı Arif Yörük isimli bir gence kaçtığını iddia etti. Gözyaşları içerisinde eşi Hülya'yı sevdiğini anlatan Recep, boşanmak istemediğini söyledi ve eşine 'Dön' diye yalvardı. Olayın yankıları devam ederken Esra Erol, başka erkekle ilişkiye giren ve kocasının canlı yayında ağlayarak, "Eve dön. Mutlu günlerimize dönelim" diyerek yalvardığı, paylaşılamayan Hülya'ya sert sözlerle yüklendi.

Giriş Tarihi: 28.1.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 16:30 ABONE OL
İnternetten tanıştığı erkeklerle ilişkiye giren evli kadın... Esra Erol ateş püskürdü!

, tanıştığı adamla ilişki yaşayan evli kadına 'Kendisini bekar olarak tanıtmış. Böylesine büyük yalanları küçültüp de söylüyorsunuz. Bunların ortaya çıkmaması mümkün değil' sözleriyle tepki gösterdi.

EŞİNE 'DÖN' DİYE YALVARDI

Esra Erol'un kapısını çalan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük isimli bir gence kaçtığını iddia etti. Gözyaşları içerisinde eşi Hülya'yı sevdiğini anlatan Recep, boşanmak istemediğini söyledi ve eşine 'Dön' diye yalvardı.

Esra Erol'u canlı yayında çileden çıkaran yalanlar! İnternetten tanıştığı erkeklerle ilişkiye giren evli kadın...

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İnternetten tanıştığı erkeklerle ilişkiye giren evli kadın... Esra Erol ateş püskürdü!
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