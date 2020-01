BUGÜN NELER OLDU

Yönetmenlığını Umut Evirgen'in yaptığı 'İyi Yemek Öldürür'; Romanya'da yapılan 11. Short to the Point Uluslararası Kısa Film Festivali'nde En İyi Kurgu ödülüne değer görüldü. Kurgusu Erkan Erdem tarafından gerçekleştirilen film, Mayıs ve Haziran aylarında Romanya'nın beş farklı şehrinde izleyici ile buluşacak. Film, ayrıca 20-22 Mart tarihlerinde New Mexico'da düzenlenecek olan 14. Taos Shortz Film Festival'ine de seçildi.